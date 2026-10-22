CCOO adverteix que amb la vaga general s'obrirà una etapa de "conflictivitat"

"La vaga general és una oportunitat perquè el sindicalisme faci un canvi de pas. L’època d’arribar a grans acords s’ha acabat i, per tant, hem d’entrar a l’època de la conflictivitat". És el que ha dit en una trobada informativa la secretària general de CCOO a Catalunya, Belén López, que també augura que l'aturada de 24 hores de l'11 de novembre –la primera en catorze anys– serà un èxit.
Segons López, els objectius de la vaga són l'aprovació dels dos decrets d'habitatge a la Diputació Permanent, l'aval del registre horari i que les patronals s'asseguin a negociar els acords interprofessionals, incloent-hi increments salarials. La secretària general de l'organització també ha llançat una advertència als partits: "Volem una intervenció en el mercat de l'habitatge que garanteixi aquest dret constitucional". Per això demana que la vaga, que es farà dos dies abans de l'inici de la campanya electoral del 29N, serveixi per situar les reivindicacions socials en el debat polític. Si no es compleixen les reclamacions en matèria tant d'habitatge com salarial, avisa, hi haurà més mobilitzacions en la propera legislatura.
"Bones sensacions"
López ha volgut deixar clar que la vaga general no sorgeix del no-res, sinó que ja s'estaven gestant mobilitzacions des de feia temps i que la crisi de l'habitatge, i particularment el cas de la Maricarmen, ha estat el detonant. Pel que fa al seguiment que tindrà la jornada, ha assegurat que tenen "bones sensacions".