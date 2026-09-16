Caterina Biscari: "La ciència necessita aquest reconeixement social"

Després de més d'una dècada al capdavant del Sincrotró Alba i a les portes de la jubilació, Caterina Biscari ha reivindicat a La Brúixola la importància de la infraestructura científica situada a Cerdanyola del Vallès. La física italiana, distingida recentment amb la Medalla d'Or de la Generalitat, ha assegurat que el reconeixement no és només personal, sinó també per als centenars de treballadors, investigadors i empreses que formen part de l'ecosistema científic que gira al voltant d'ALBA.
Biscari ha recordat que el sincrotró permet estudiar la matèria mitjançant feixos de raigs X i contribueix a àmbits tan diversos com el desenvolupament de fàrmacs i vacunes, la investigació de malalties, les bateries, l'hidrogen verd o els nous materials avançats. També ha defensat que disposar d'una instal·lació pròpia és clau per al sistema científic català, ja que afavoreix la col·laboració amb universitats, centres de recerca i empreses del territori, moltes de les quals utilitzen aquestes tecnologies per innovar.
La directora també ha avançat alguns dels reptes del futur amb l'arribada d'ALBA II, la nova generació del sincrotró, que incorporarà millores tecnològiques i un paper més rellevant de la intel·ligència artificial. Segons ha explicat, la infraestructura generarà una quantitat de dades molt superior i permetrà abordar problemes cada vegada més complexos. Alhora, ha aprofitat per reivindicar el paper de les dones en la ciència i animar les noves generacions a apostar per les disciplines científiques, tot advertint que, malgrat els avenços dels darrers anys, encara hi ha massa poques dones als espais de lideratge i presa de decisions.