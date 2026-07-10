Catalunya es preparar per protegir els boscos dels incendis de sisena generació

El Govern preveu executar14 eixos de contenció en els propers 7 anys que protegiran més de 200.000 hectàrees sobre una massa forestal de 2 milions d’hectàrees. L’Executiu reconeix que "fem tard", però defensa l'estratègia traçada pels propers anys.
Els Departaments d'Agricultura i d'Interior posen els focus en els eixos de contenció per evitar "la propagació dels megaincendis entre massissos". El director general de prevenció i Gestió del Medi de la Generalitat, Jaume Minguell, adverteix que "els incendis amb un comportament extrem seran cada vegada més habituals".
Una altra prioritat és "accelerar" la creació de franges de protecció al voltant de "nuclis habitats" per tal que actuïn com a primera tanca per salvaguardar habitatges i persones. A fi de posar-hi remei, la Generalitat invertirà 75 milions d’euros d’aquí al 2030 perquè aquestes franges arribin a les 12.000 hectàrees. La tercera pota són "els perímetres de protecció prioritària" per "prevenir els incendis als massissos".
L'Executiu també remarca el paper crucial de la pagesia i els conreus, com la vinya o les oliveres, que també actuen com a tallafocs i "ajuden als Bombers a controlars els perímetres dels incendis".