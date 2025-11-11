Catalunya dissenya la xarxa ferroviària del 2050

El pla estratègic dibuixa el model ferroviari per als propers 25 anys i situa la Generalitat com a màxima autoritat arran del traspàs de Rodalies, així com d’altres competències i reformes en matèria ferroviària.
El document recull una seixantena d’actuacions, entre elles la construcció de tres estacions d’alta velocitat. La primera connectarà Girona amb l'aeroport de Vilobí d'Onyar, la segona enllaçaria Tarragona amb l'aeròdrom de Reus i la tercera unirà l’Alt Penedès i l’àrea metropolitana.
També s’ha planificat un Eix Transversal per connectar Lleida, Manresa, Vic i Girona; i una Línia Orbital entre els municipis de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Terrassa, Granollers i Mataró.
L'Estratègia Ferroviària de Catalunya reclama potenciar el sector ferroviari en l'àmbit formatiu (amb FP, creació de cicles formatius i facilitar la incorporació de la dona) i també en l'àmbit econòmic, a través de mesures de concertació amb els clústers.
La inversió ferroviària en aquests últims 25 anys a Catalunya ha estat de l'ordre d'uns 30.000 milions d'euros, a parts pràcticament iguals entre l'Estat i la Generalitat. El pla, però, no quantifica el dèficit total de l’Estat en matèria ferroviària, sinó que aquesta qüestió s’abordarà en el moment de traspassar cascuna de les línies de Rodalies.