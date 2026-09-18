Bolaños allargarà els reforços judicials contra la multireincidència a Catalunya

El ministre de Justícia, Félix Bolaños, s'ha compromès aquest divendres a mantenir els reforços judicials contra la multireincidència a Barcelona el temps que faci falta. Ho ha anunciat des del Palau de la Generalitat, en una compareixença conjunta amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per fer balanç del pla de xoc impulsat conjuntament entre el govern espanyol i el català.
Segons Bolaños, les mesures desplegades des del 2024 estan donant uns resultats "espectaculars". El ministre ha destacat que els judicis relacionats amb la multireincidència han passat de celebrar-se en una mitjana de vuit mesos a fer-se en només deu dies. També ha assegurat que el nombre de sentències s'ha incrementat un 63% en els darrers dos anys.
Per aquest motiu, el titular de Justícia ha anunciat que els reforços judicials que expiraven a finals d'aquest any es mantindran mentre sigui necessari per continuar combatent aquest fenomen delictiu.
Per la seva banda, Illa ha defensat que Catalunya és avui un territori més segur. El president ha afirmat que la criminalitat ha baixat gairebé un 9% aquest any i ha reivindicat que la seguretat s'ha d'afrontar amb més recursos i més coordinació institucional. Alhora, ha carregat contra els partits que, segons ha dit, utilitzen la por amb finalitats polítiques, en una referència velada a formacions com Vox o Aliança Catalana.
La compareixença també ha servit per abordar el futur de la judicatura. Illa ha destacat que uns 500 futurs jutges i fiscals es formaran a les instal·lacions provisionals de la Ciutat de la Justícia mentre duren les obres de la nova Escola Judicial de Vallvidrera. El president considera que aquest pas reforça la presència de Catalunya en la formació dels professionals que exerciran als tribunals de tot l'Estat.