El biaix de gènere en la investigació mèdica i els tractaments

La doctora Blanca Coll-Vinent i la periodista Isabel Muntané han elaborat el llibre "Ets una exagerada" amb la col·laboració de quatre hospitals catalans on recullen 13 malalties que pot patir tota la població, però que es diagnostiquen a partir de criteris masculins. Això, dificulta a les dones conèixer els seus símptomes, ja que segons explica a 'La Brúixola' la periodista Isabel Muntané "la medicina està marcada per un biaix on el centre dels estudis és un home blanc, d'edat i classe mitjanes". En la publicació, expliquen que les dones tarden de mitjana vint minuts més a anar al metge que els homes. En aquest sentit, Muntané alerta d'una "construcció social i cultural de gènere que ens diu que el que ens passa a les dones no és important". Per tal de lluitar contra aquest biaix, la periodista apunta que "es requereix temps, inversió i persones especialitzades en perspectiva de gènere" però que també cal "un paraigua institucional i de política pública feminista que vulgui intervenir".