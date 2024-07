Barcelona instal·la 3 sistemes per crear ombra en diferents espais de la ciutat

Davant l’onada de calor que estem patint, i tenint en compte que les altes temperatures seran la tònica de cada estiu, l’Ajuntament de Barcelona ha apostat per instal·lar 3 sistemes per crear ombra en diferents espais de la ciutat.

Concretament s’han instal·lat 3 sistemes a la plaça Comercial de Ciutat Vella, al Parc del Fòrum i a la Rambla Badal, a Sants. Es tracta dels prototips guanyadors del repte 'Generació d'ombratge efímer a l'espai públic', impulsat pel consistori i la Fundació BIT Habitat al juny de l'any passat.

Els nous espais ocupen aproximadament 500 metres quadrats i són modulars, flexibles i adaptables a diferents entorns urbans. Les instal·lacions estan pensades per reduir la calor i generar ombres per garantir la salut dels ciutadans més vulnerables. I, si funcionen, el consistori es plantejarà replicar-les en altres punts de la capital catalana.

Nova convocatòria

Per a aquest projecte, el consistori ha invertit 300mil euros, una xifra que ha permès cofinançar el 80% del pressupost total dels projectes. Amb tot, Bonet ha recordat que ara mateix hi ha una nova convocatòria oberta per anar més enllà, fent obra i a la vegada generar energia renovable.

En aquest cas hi haurà dues propostes guanyadores i es començaran a testejar el juny de 2025.