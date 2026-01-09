MARATÓ DE DONANTS

El Banc de Sang i Teixits busca 10.000 donacions per remuntar les reserves

La Marató de Donants de Sang ha començat aquest dijous i s’allargarà fins al dissabte 17 de gener. El Banc de Sang i Teixits vol recuperar el terreny perdut durant les festes de Nadal.

Robert Calvo

Barcelona |

El Banc de Sang i Teixits ha donat el tret de sortida a la marató al recinte modernista de Sant Pau de Barcelona i ha programat un centenar de punts de col·lecta entre els centres fixos dels hospitals i les campanyes especials, algunes en espais emblemàtics, per superar les 10.000 donacions. Aquesta marató s'organitza cada any per remuntar les reserves de sang després de les festes de Nadal, quan baixen un 20%.

CRIDA A LA SOLIDARITAT

El Banc de Sang i Teixits fa una crida a donar sobretot entre els joves. I és que falta relleu generacional en matèria de donacions. Per això animen tot aquest sector de la població a fer la passa i a sumar-se al nodrit grup de donants habituals que hi ha al país. N'hem parlat a La Ciutat amb en Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

MITIGAR LA PUNXADA

En alguns punts de col·lecta, es podran utilitzar les noves ulleres de realitat virtual del Banc de Sang per fer més confortable la donació. Les posa a disposició dels donants l'equip tècnic de HealthTech Innovations. Es pretén que els donants passin una estona més agradable en cas de patir por a les agulles.

