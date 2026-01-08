L’educació mediàtica, clau per fomentar el pensament crític entre infants i joves

L’educació mediàtica s’ha convertit en una eina imprescindible per ajudar infants, joves i adolescents a interpretar de manera crítica els continguts que consumeixen diàriament a través de les pantalles. Aquesta és una de les principals conclusions de la conversa amb l’educadora i sociòloga Alba Castellví, membre de la Plataforma per a l’Educació Mediàtica. Castellví assenyala que una part important de l’educació actual no prové només de l’escola o de la família, sinó també dels continguts que circulen a les xarxes socials i de la influència de creadors digitals que sovint actuen sense filtres ni regulació.
Influència digital i dèficit de criteri informatiu
Segons l’experta, existeix un dèficit real en la capacitat dels joves per distingir informació veraç de continguts falsos o manipulats. Aquesta dificultat està estretament relacionada amb la manca d’una base sòlida de coneixement i amb un consum intensiu de missatges breus i atractius que no sempre prioritzen el rigor. Castellví remarca que, sense una formació intel·lectual consistent, és més fàcil que infants i adolescents siguin influïts per discursos esbiaixats o directament falsos. En aquest context, defensa la importància de treballar el pensament crític des de totes les etapes educatives, sense renunciar a intervenir també en edats més avançades.
El paper de les famílies i la necessitat de regulació
Castellví també posa el focus en el paper de les famílies, que sovint desconeixen quin consum digital fan els seus fills o quins referents segueixen a les xarxes. Aquesta manca de control fa difícil exercir un filtre efectiu, especialment quan les pantalles formen part de l’espai privat dels infants des d’edats molt primerenques. Castellví considera que la societat hauria de replantejar-se fins a quin punt és acceptable que qualsevol emissor pugui adreçar-se a menors sense cap mena de supervisió. En aquest sentit, apunta que les administracions públiques tenen marge per avançar en la regulació i en la promoció de mesures que afavoreixin un ús més responsable de la tecnologia.
Recomanacions i exemple adult com a eina educativa
La Plataforma per a l’Educació Mediàtica ha elaborat recomanacions sobre l’ús de les pantalles adreçades a diferents franges d’edat, amb un èmfasi especial en el paper dels adults com a model de conducta. L’experta subratlla que els infants tendeixen a reproduir els hàbits que observen i que, per tant, l’exemple familiar és determinant. Promoure converses obertes sobre el consum digital, revisar pràctiques quotidianes i prendre consciència de l’impacte emocional i mental de la tecnologia són accions que poden contribuir a un millor benestar digital col·lectiu.