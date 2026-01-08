Moren dos homes sense llar en qüestió de 24 hores i en plena onada de fred

Dos homes sense llar han mort en qüestió de 24 hores en plena onada de fred. Un a Badalona i l’altre a Barcelona. En les últimes cinc setmanes, són cinc les persones que han perdut la vida mentre pernoctaven al carrer a l’àrea metropolitana, segons la Fundació Arrels.
L’Eusebio tenia 57 anys i vivia al carrer a Ciutat Vella. Dimarts a les onze de la nit els Mossos d’Esquadra van trobar el seu cos sense vida a la plaça del Poeta Boscà, al barri de la Barceloneta. També dimarts, dia de Reis, es van trobar mort un altre home, d’edat similar, que malvivia en un pàrquing del carrer Torres i Bages de Badalona. Precisament, aquell dia tot Catalunya estava en alerta per fred intens, amb temperatures de zero graus i inferiors.
200 places per a prop de 2.000 persones
Davant d’això, molts ajuntaments, també els de Barcelona i Badalona, van habilitar recursos per a les persones que dormen al ras. Però des d’Arrels, la fundació que atén persones sense sostre a la capital catalana, lamenten que són del tot insuficients. En el cas barceloní, on tenen constància que prop de 2.000 persones viuen el carrer, només s’ofereixen 200 places en equipaments municipals. I d’aquestes, la meitat només s’obren quan el termòmetre arriba als zero graus. És a dir, de manera molt puntual.
Per això, a molts possibles usuaris no els surt a compte abandonar el lloc on pernocten habitualment. "Una persona que té un lloc que, d'alguna manera, és el seu espai, en una zona que es coneix i on el coneixen els veïns, els comerciants... potser valora més quedar-se allà que no pas perdre-ho per anar a un altre espai durant només dos o tres dies", ha dit a Onda Cero Catalunya de Bea Fernández, directora d’Arrels.
A més, Fernández recorda que en aquests espais molt sovint no es permet als usuaris entrar-hi amb les seves pertinences. També està prohibit consumir qualsevol substància. Tenint en compte que parlem de persones en molts casos addictes –i, per tant, malaltes– això és un gran impediment. Per tot plegat, demana repensar aquests recursos i, sobretot, oferir solucions a llarg termini. Aquest és l’objectiu justament de la llei contra el sensellarisme, que ja ha arribat al Parlament i que es troba en període d’esmenes.