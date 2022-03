Badalona serà la seu de la primera carrera del Circuito Ponle Freno 2022

Després de Badalona, ​​la Cursa Ponle Freno continuarà a València (24 d'abril) -que se suma aquest any al Circuito Ponle Freno-, Saragossa (8 de maig), Màlaga (11 de juny), Pontevedra (18 de juny) -aquestes dues darreres en edició nocturna-, Vitòria (11 de setembre), Santander (25 de setembre) -també novetat d'aquest any-, Madrid (20 de novembre) i Las Palmas de Gran Canària (18 de desembre), on finalitzarà el Circuito de Carreras de Ponle Freno 2022. A totes les ciutats es podrà participar en la modalitat de 5 o 10 quilòmetres i hi haurà també carreres infantils, excepte a la prova de Madrid que, coincidint amb la seva celebració, tindrà lloc també la Cursa Ponle Freno Virtual a nivell nacional.

Presentación de la carrera Ponle Freno Badalona 2022 | Ponle Freno

Aquesta iniciativa va començar l'any 2019 amb una edició que va tenir 3.500 participants. Després de dos anys on la pandèmia va impedir organitzar la cursa solidària, aquest any retorna amb una edició que pretén superar l’anterior. Des de Badalona sempre han estat compromesos amb aquest projecte i criden als esportistas i corredors a participar en aquesta cursa que recapta diners per donar suport a les persones que han estat víctimes d'accidents de trànsit. Enguany, el projecte triat és el programa Game Over, de l’Institut Guttmann, orientat als joves. Cal recordar que els accidents de trànsit són la primera causa de discapacitat entre aquest col·lectiu. Aquest any també hi haurà una cursa pels més petits i una fila 0 per a la gent que no vulguin córrer però sí participar en aquest projecte. Pots inscriure't fent click aquí.

Així serà la cursa Ponle Freno de Badalona