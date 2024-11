"Ara resulta que els làctics no són bons": la crítica d'Ordeig als menjadors escolars que ha molestat a les AFA

Polèmica entre el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, i les associacions de famílies d'alumnes (AFA) de Catalunya per unes paraules del polític sobre els menús dels menjadors escolars. "Farem una revisió dels aliments que se serveixen als menjadors. No pot ser que cada AMPA, amb tota la bona voluntat, decideixi si un producte és bo o no", ha dit Ordeig en una intervenció al fòrum Nova Economia. Unes paraules que, segons la federació d’AFAs, semblen "fruit del desconeixement".

"Els menús dels menjadors escolars, siguin gestionats per les AFA o per empreses que han guanyat un concurs públic, es confeccionen d'acord amb les recomanacions nutricionals del Departament d'Educació. Totes les AFA estan obligades a complir-les", ha assegurat la directora de la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC), Lidón Gasull, en declaracions a Onda Cero.

La dieta dels alumnes, a debat

Però aquest no ha estat l'únic punt de discrepància entre les AFA i Ordeig. El conseller ha defensat la necessitat d'arribar a un acord entre el seu departament i els de Salut i Educació per "definir molt bé la piràmide nutricional" i establir quina és l'alimentació més adequada per als alumnes. "Ara resulta que els làctics no són bons, la carn depèn d'on vas tampoc... Aquí ens cenyim a la dieta mediterrània, a la varietat d'alimentació, i ha de ser l'administració pública qui ha de dir com ho hem de fer", ha rematat Ordeig.

En resposta a això, Gasull li ha recordat al conseller que les indicacions de Salut i Educació, en la línia de les recomanacions de l’OMS, deixen clar que "la proteïna no sempre ha de ser d'origen animal". "Hi ha la tendència d'intentar substituir, alguns dies, la proteïna animal per proteïna vegetal", ha remarcat la directora de l'aFFaC.