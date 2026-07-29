Anglaterra 1966: el Mundial que va canviar la història del futbol

Continuem el nostre recorregut pels grans Mundials de la història i fem una parada a Anglaterra 1966, una edició que va deixar algunes de les històries més fascinants del futbol. El gran relat del torneig el va protagonitzar Corea del Nord. En la seva primera participació mundialista, la selecció asiàtica va sorprendre tothom eliminant Itàlia amb una històrica victòria per 1 a 0 i convertint-se en el primer equip asiàtic que arribava a una fase eliminatòria d'un Mundial.
El seu somni es va acabar als quarts de final, després de desaprofitar un avantatge de 0 a 3 davant la Portugal d'Eusebio, que va acabar remuntant fins al 5 a 3. Aquell Mundial també va deixar una altra conseqüència històrica. La polèmica expulsió de l'argentí Antonio Rattín davant Anglaterra, en un temps en què encara no existien les targetes, va acabar impulsant la FIFA a implantar les cartolines groga i vermella que coneixem avui.
Pel que fa a Espanya, la selecció va quedar eliminada a la fase de grups després d'enfrontar-se a Argentina, Suïssa i Alemanya Federal, en una època en què classificar-se per a un Mundial ja era considerat un èxit. La final va enfrontar Anglaterra i Alemanya Federal a Wembley davant gairebé 97.000 espectadors. Els anglesos es van imposar per 4 a 2 a la pròrroga en un partit marcat per un dels gols més controvertits de la història, una pilota que va impactar a la línia de gol i que l'àrbitre va donar per bona.
Aquella victòria continua sent, seixanta anys després, l'únic Mundial conquerit per Anglaterra. Una Copa del Món que va coronar els amfitrions, però que també va deixar algunes de les històries més recordades de la història del futbol.