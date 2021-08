Albert Batlle: “Les restriccions s'han de posar sempre segons criteris sanitaris”

Més de 4.000 persones han estat desallotjades a Barcelona per fer botellot o causar molèsties en la primera nit sense toc de queda a la ciutat després d'un mes, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona. Els dos llocs on més persones s'havien concentrat han estat la Festa Major de Gràcia, amb unes 2.000 persones desallotjades, i les platges, també amb unes 2.000. Segons el consistori, s'han posat una quarantena de sancions, sobretot per no complir les normes de la covid, com portar la mascareta si no es poden mantenir les distàncies. La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han endarrerit els dispositius per adaptar-los a l'aixecament del toc de queda i, segons fonts del consistori, han funcionat "correctament".

Segons el tinent d'alcalde i regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, les acumulacions de persones no han sigut res excepcional i que no hi ha motius per crear més preocupació.