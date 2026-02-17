Agricultura regenerativa: un model que retorna vida al sòl i lluita contra el canvi climàtic

L’agricultura regenerativa no és "només un conjunt de tècniques", sinó una manera de "produir aliments que recupera la vida del sòl, dels animals i de les plantes", explica Javier Retana (CREAF). Afegeix que afavoreix tot l’ecosistema, permetent que el sòl retingui més aigua, estigui més saludable i que els cultius i el clima se’n beneficiïn.
L’Associació d’Agricultura Regenerativa Ibèrica i el CREAF han definit deu criteris bàsics que ajuden a unificar el concepte de manera pràctica i inclusiva. Aquest consens s’ha aconseguit "combinant l’experiència de productors de tota la península amb aportacions acadèmiques", per assegurar que el model sigui aplicable en diferents contextos agrícoles. Així ho explica a 'La Brúixola' la presidenta de l'associació, Ana Digón.
El model regeneratiu aporta beneficis clars en la lluita contra el canvi climàtic, acumulant carboni en el sòl i reduint la necessitat de fertilitzants sintètics, però també presenta reptes, com "canviar la mentalitat dels productors, adaptar la normativa i educar els consumidors perquè reconeguin i recolzin aquest tipus d’agricultura", conclou Digón.