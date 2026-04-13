El 84% del turisme de negocis rebutja l’eliminació dels pisos turístics a Barcelona, segons una enquesta d’Apartur

El 84% dels turistes de negocis que visiten Barcelona es mostra en contra de l’eliminació dels pisos turístics que l’Ajuntament preveu aplicar el 2028. Així ho recull una enquesta elaborada per l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR) i l’empresa demoscòpica GAD3, que apunta que aquest perfil de visitant reclama una regulació proporcionada i una lliure competència amb els hotels.
Segons l’estudi, només un 3% dels congressistes dona suport a la decisió municipal de no renovar les llicències d’habitatges d’ús turístic amb l’objectiu d’eliminar-los completament d’aquí a dos anys.
Un de cada quatre assistents al Mobile va dormir en un pis turístic
L’enquesta es va realitzar durant la setmana del Mobile World Congress, un dels esdeveniments professionals més importants de l’any. El 24% dels congressistes va optar per allotjar-se en un pis turístic, i un 82% assegura que repetirà en futures edicions.
El principal motiu que exposen és la relació qualitat-preu, un factor que, segons l’estudi, explica que el 73% dels visitants de negoci triï habitualment un apartament turístic, davant del 24% que prefereix un hotel.
El sector alerta d’un impacte negatiu en el turisme corporatiu
L’Ajuntament de Barcelona defensa que la mesura és necessària per combatre la problemàtica de l’habitatge i reduir la pressió sobre el parc residencial. Tot i això, el president d’APARTUR, Enrique Alcántara, reclama un replantejament de la normativa i adverteix que la prohibició pot afectar la competitivitat turística de la ciutat.
Alcántara assegura que els pisos turístics són “fonamentals per donar resposta al turisme que rep Barcelona” i avança que l’associació portarà el cas al Tribunal Europeu.
Un perfil de visitant diferent del turisme d’oci
L’estudi remarca que els resultats corresponen exclusivament a turistes de negoci, un segment que fa un ús diferent de la ciutat i dels allotjaments respecte al turisme d’oci. Tot i així, APARTUR insisteix que els apartaments turístics són una peça clau per absorbir la demanda generada pels grans congressos i esdeveniments professionals.