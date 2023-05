El Partit Socialista de Fèlix Larrosa guanya les eleccions a Lleida i el Partit Popular és la segona força a la Paeria

El Partit Socialista ha guanyat les eleccions municipals a Lleida i ha aconseguit 9 regidors, 2 més que al 2019. El seu candidat, Fèlix Larrosa, es convertirà amb tota probabilitat en el pròxim alcalde de Lleida, una ciutat liderada sempre per alcaldes socialistes i que recupera ara després que al 2019 guanyés ERC, que va formar govern amb Junts per Catalunya i el Comú de Lleida. ERC ha perdut ara 2 representants i ha passat de 7 a 5. També ha baixat Junts, que ha passat de 6 a 5 regidors. El PP ha estat l'altre triomfador de la nit ja que ha aconseguit pujar de 2 a 5 regidors i convertir-se en la segona força a la ciutat. Vox ha entrat per primera vegada al consistori amb 2 representants i el Comú de Lleida conserva 1 dels 2 que tenia. La participació a la ciutat de Lleida ha estat del 51,50%, 9,16 punts inferior als comicis del 2019. En total han votat 48.130 persones.

PSC a la Paeria: govern en solitari o amb pactes?

El candidat del PSC a l'alcaldia de Lleida, Fèlix Larrosa, ha celebrat amb la resta de l'equip la victòria a la ciutat després d'haver aconseguit 9 regidors, un resultat que ha reconegut que ha estat millor del que esperava. Larrosa, que ha superat el seu principal adversari i fins ara alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC) –que s'ha quedar amb 5 regidors-, ha dit que aquests resultats demostren que els ciutadans volien "canvi" i s'ha obert a parlar amb tots els partits amb representació excepte amb Vox. Larrosa reconeix que els resultats podrien permetre al PSC governar en solitari i recorda que ja ho van fer, però entén que "els reptes que tenim per davant aconsellen tenir un govern fort i sòlid". És per això que ha apel·lat a la responsabilitats dels partits.

Cau el bloc independentista a Lleida

Cares llargues a la seu d'ERC de Lleida aquest diumenge a la nit, on els republicans han passat de ser la força més votada amb 7 regidors a passar a la tercera posició, amb 5. El candidat del partit a la Paeria i fins ara alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, ha estat rebut amb aplaudiments per la militància que ha seguit els resultats electorals a la seu del partit. "No són els resultats que esperàvem i, a més a més, no són uns bons resultats", ha valorat el candidat republicà, que ha afegit que li "inquieta l'ingrés a la Paeria de Vox perquè suposa, d'alguna manera, una amenaça per a la salut de la democràcia de la ciutat". Pueyo ha afegit que amb els resultats electorals del 28-M, Lleida ha fet "un gir a la dreta històric" i ha lamentat que l'abstenció i el "clima de desmobilització general del vot independentista" els ha perjudicat.

El Partit Popular es consolida com a segona força

L'altra cara de la moneda s'ha viscut a la seu del PP de Lleida, on els militants han celebrat els resultats electorals. El Partit Popular liderat per Xavi Palau ha aconseguit passar de ser la sisena força a l'Ajuntament a ser la segona amb 5 regidors, uns resultat "històric", ha afirmat Palau. "Els lleidatans han premiat que quan una persona té un somni aquest és viable per sobre de qüestions ideològiques i partidistes. Sóc conscient que avui ens ha votat molta gent transversal que no és del PP", ha valorat el candidat.

Xavi Palau ha felicitat el PSC per haver guanyat en vots, tot i que ha afirmat que "el PP guanya moralment les eleccions". No ha entrat a parlar dels possibles pactes post electorals, tot i que ha indicat que "ja que [la ciutat] ha votat canvi, s'ha de produir canvi a Lleida".