La Paeria atura la construcció de l'alberg que hi havia previst al barri de Pardinyes

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el paer en cap de la Paeria de Lleida, Félix Larrosa, s'han reunit a la seu del Departament de Drets Socials a Barcelona per abordar el futur del centre d'emergències residencials de Lleida. El Govern té prevista una inversió de 4 milions d'euros per a la construcció i posada en funcionament d'aquest equipament que ha de servir per a l'allotjament temporal durant la campanya agrària, per a persones sense llar durant l'hivern i per a qualsevol altra emergència de la ciutat que requereixi un recurs habitacional. El nou govern municipal, però, rebutja seguir el model acordat i Larrosa farà arribar en els propers dies una proposta alternativa.

El conveni preveu una aportació econòmica per part dels departaments de Drets Socials, Empresa i Treball, Salut i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. L'actual equip de govern de la Paeria, però, es nega a seguir el model acordat per abordar aquesta qüestió.

Davant d'això, Larrosa ha dit a la reunió que en el pròxims dies farà arribar proposta alternativa per tal que el Departament de Drets Socials pugui valorar-ne la compatibilitat en el marc del conveni en vigor. En aquest sentit, Campuzano ha reiterat el compromís del Govern de col·laborar amb la Paeria i amb el conjunt dels ajuntaments del país per tal d'atendre les necessitats dels transeünts i de les persones sense llar.