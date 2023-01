LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Múltiples activitats als centres cívics de Lleida per fomentar la participació ciutadana

L'Ajuntament de Lleida ofereix per primer cop un catàleg d'activitats a les entitats veïnals de la ciutat perquè puguin programar-les als centres cívics de cada barri i dinamitzar aquests espais. Les associacions podran sol·licitar fins a un màxim de tres propostes entre teatre, dansa i balls, tallers, exposicions i contacontes. Es tracta de propostes que duen a terme diferents entitats de Lleida i que s'han pensat per a tots els públics per promoure l'acció comunitària. En parlem a La Ciutat Lleida amb la regidora de Participació Ciutadana a la Paeria, Marta Gispert.