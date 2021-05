SETMANA ILERNA FORMACIÓ

Formació Professional Continua: cursos personalitzats per a empreses i treballadors

Tanquem la setmana Ilerna Formació a Onda Cero Lleida i ho fem per parlar de la importància de la formació professional continua. En un mon canviant és més important que mai poder tenir les eines i conèixer les estratègies que ens poden fer prosperar en l’entorn laboral, d’aquí la importància que tant empreses com treballadors coneguin totes les opcions que hi ha per mantenir viva la formació.