MÁS DE UNO VILANOVA, L'ACTUALITAT DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS A ONDA CERO

Festa de Viu Comerç per cloure la gimcana de la recerca de la Carpa Juanita pels comerços de Vilanova

L'actualitat informativa del Garraf i l'Alt Penedès, amb Núria Mora. Entrevista amb Laura Casals, gerent de l'Associació Viu Comerç de Vilanova i la Geltrú que ens parla de l'activitat que han fet els darrers dies per trobar la Carpa Juanita de Vilanova entre els comerços de la ciutat, adreçada al públic familiar. Un joc impulsat per Viu Comerç, que aquest divendres celebra la festa final i sortejarà una targeta regal entre els participants que encertin totes les botigues per on ha passat la carpa.