Fèlix Larrosa: “L’aparcament de la plaça de la Sardana té data de caducitat, el 30 de juny”

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat que en les properes setmanes es presentarà una “fórmula mixta” que s’haurà de posar en marxa a partir de l’1 de juliol a l’aparcament de la plaça de la Sardana. Una mesura que s’emmarcarà dins la implementació de la Zona de Baixes Emissions al Centre Històric de Lleida, que des de l’1 de gener està en vigor tot i que fins al juliol no es començarà a regular completament, perquè aquests primers mesos està en fase de moratòria: “No és normal tenir aquella patacada d'aparcament al peu d'un monument tan important com la Seu Vella”, ha dit en declaracions a La Ciutat Lleida, i ha afegit que “durant els últims anys s’han fet unes obres impressionants per facilitar l’accessibilitat amb elements o eines alternatives i hem de recordar que caminar és saludable”.

El nou model, ha avançat, entrarà en funcionament l’1 de juliol: “Hem de treballar amb un fórmula mixta que presentarem les properes setmanes. Esperem que tothom ho entengui i es vagi adaptant perquè l’1 de juliol ha d’estar tot en marxa”. Segons Larrosa, aquest espai no té sentit dins un model de mobilitat sostenible, ja que els aparcaments dissuasius haurien d'estar situats fora del perímetre de la ZBE. Larrosa ha defensat que la ciutat disposa d'una "corona d'aparcaments" al voltant del centre històric que permet un accés fàcil a peu, insistint en la necessitat de preservar l'entorn monumental de la Seu Vella.

Crític amb l'oposició per “mullar-se en contra dels pressupostos de 2025"

L'alcalde de Lleida ha criticat durament l'actitud dels partits de l'oposició davant l'aprovació dels pressupostos municipals per al 2025, votant en contra de polítiques clau per a la ciutat: “S'han mullat absolutament en contra de millorar la seguretat, en contra de millorar el manteniment, s'han mullat en contra d'avançar amb els equipaments esportius municipals, amb les seves millores i les reformes que farem”.

Els comptes, que ascendeixen a 232 milions d'euros, van ser aprovats divendres passat revalidant l'acord de l'any passat del PSC i Junts, mentre que la resta de grups s'hi van oposar. Larrosa ha subratllat que el 80% de les propostes presentades per aquests grups ja estan recollides als pressupostos i ha acusat l'oposició de tenir un “atac de gelosia, especialment d’ERC, perquè ha quedat absolutament en la irrellevància política”.

Seguretat a l'Horta de Lleida

En quant als diversos robatoris que s’han registrat les últimes setmanes en diferents partides de l’Horta de Lleida, Larrosa ha destacat la col·laboració constant amb els Mossos d'Esquadra i la voluntat de reforçar la vigilància, però ha insistit en la necessitat d'una major contundència judicial per fer front a la reincidència. També ha explicat que l'Ajuntament està invertint en tecnologia de seguretat.

Lleida, municipi de gran població

L'alcalde també ha destacat la importància que Lleida obtingui el reconeixement com a municipi de gran població el 2025, fet que permetria una major sobirania administrativa. Aquest estatus facilitaria la creació d'òrgans propis per resoldre conflictes administratius sense haver de recórrer als tribunals, així com una modernització de la gestió municipal. “Això ens permetria respondre de manera més ràpida i eficient a les necessitats de la ciutadania”, ha afirmat Larrosa.

Protecció del patrimoni històric

Finalment, Larrosa ha reafirmat el compromís de la Paeria de Lleida amb la salvaguarda del patrimoni històric de la ciutat, especialment després de l'esfondrament recent d'un tram de la muralla de la Llengua de Serp de la Seu Vella. Ha detallat les actuacions que s'estan duent a terme per consolidar i restaurar aquesta part de la muralla, així com altres projectes com la restauració de les termes romanes de Remolins i el seguiment de les excavacions arqueològiques a diverses zones del municipi. L'alcalde ha destacat la importància de mantenir aquest llegat històric, però recordant que la seva conservació implica una inversió important que requereix el suport de totes les administracions.