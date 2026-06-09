Estabilitzat l'incendi en una empresa fruitera de Lleida i s’aixeca el confinament als habitatges propers

El cap de la Regió d'Emergències Lleida dels Bombers, Joan Josep Bellostes, va avisar de matinada que la nit seria “llarga”. El foc havia començat poc després de les deu de la nit als palots de fusta emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior del recinte.
Les flames van passar primer a una nau i després a una segona i els Bombers treballaven per intentar evitar que arribessin a una tercera. Una de les naus ha resultat completament afectada i n’ha col·lapsat la coberta, mentre que a la segona l'afectació ha estat parcial i una part de la teulada s’ha esfondrat. Les tres naus són d'Arcofrut. L'incendi ha calcinat milers de palots de fusta a l'exterior.
El telèfon d'emergències 112 havia rebut abans de les 2 de la matinada 243 trucades per aquest foc, que s’ha vist des de molts punts de Lleida.