ACTUALITAT

Estabilitzat l'incendi en una empresa fruitera de Lleida i s’aixeca el confinament als habitatges propers

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi en l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida aquest dimarts a la matinada. Segons informa Protecció Civil, també han aixecat el confinament als habitatges propers al foc i han rebaixat d’alerta a prealerta el pla Procicat. Un cop estabilitzat, els Bombers han centrat les tasques a continuar l'extinció i acabar de veure l'afectació a totes les naus, tant les que han cremat com les que no. Els Bombers treballen en l'incendi aquest dimarts matí amb 38 dotacions. El foc va començar poc després de les deu de la nit i va obligar a confinar els veïns del barri de Vila Montcada-Ciutat Jardí, així com a evacuar almenys tres persones de dos habitatges propers.

Agencias

Lleida |

Estabilitzat l'incendi en una empresa fruitera de Lleida i s’aixeca el confinament als habitatges propers
Estabilitzat l'incendi en una empresa fruitera de Lleida i s’aixeca el confinament als habitatges propers | ACN - Anna Berga

El cap de la Regió d'Emergències Lleida dels Bombers, Joan Josep Bellostes, va avisar de matinada que la nit seria “llarga”. El foc havia començat poc després de les deu de la nit als palots de fusta emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior del recinte.

Les flames van passar primer a una nau i després a una segona i els Bombers treballaven per intentar evitar que arribessin a una tercera. Una de les naus ha resultat completament afectada i n’ha col·lapsat la coberta, mentre que a la segona l'afectació ha estat parcial i una part de la teulada s’ha esfondrat. Les tres naus són d'Arcofrut. L'incendi ha calcinat milers de palots de fusta a l'exterior.

El telèfon d'emergències 112 havia rebut abans de les 2 de la matinada 243 trucades per aquest foc, que s’ha vist des de molts punts de Lleida.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer