ENTREVISTA MONTSE PIFARRÉ, REGIDORA SALUT AJUNTAMENT DE LLEIDA

“És complicat fer tocs de queda per municipis, els pot estigmatitzar i no sabem si seria efectiu, sempre pots anar al poble del costat”

El Govern de la Generalitat està estudiant implantar tocs de queda que s’instaurarien als municipis amb més incidència de covid, una mesura que ajudaria a restringir accessos nocturns per evitar aglomeracions i botellons en aquelles zones on la pandèmia està descontrolada però que tampoc se sap si realment seria efectiva. En declaracions a La Ciutat Lleida, la regidora de Salut de la Paeria Montse Pifarré ha dit que “és molt complicat fer tocs de queda quirúrgics, primer per l’estigmatització que suposa, i que a Lleida vam patir l’estiu passat, i d’altra banda perquè sempre es pot anar al poble del costat”.