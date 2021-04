PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 22/04/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. El Govern anuncia l'aixecament del confinament comarcal a Catalunya a partir del proper dilluns, una decisió que acull amb satisfacció la Federació d'Hostaleria de Lleida segons explica el seu president Josep Castellarnau, mentre el coordinador covid de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida demana prudència per la pressió assistencial que hi ha als hospitals lleidatans. Parlem de Sant Jordi i les propostes que presenten aquest any les editorials lleidatanes Pagès Editors i Fonoll. La Marta Romera, als petits plaers, ens parla del concepte salut integrativa i en Miki de Santiago repassa les notícies de la tele més destacades i l'estrena de cinema.