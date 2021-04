PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 16/04/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Catalunya seguirà almenys durant 7 dies més amb el confinament comarcal, malgrat que els indicadors epidemiològics no són tan negatius com s'esperava després de Setmana Santa. Ho han explicat aquest migdia els doctors Marc Ramentol i Josep Maria Argimon. L'agenda cultural de Lleida i comarques amb actes que es mantenen i altres que s'han anul·lat per les restriccions. Misteris sota zero amb l'historiador Enric Sabarich i acabem el programa amb la companyia de Postureig de Lleida.