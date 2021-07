PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 14/07/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Entrevista amb la regidora de Salut de la Paeria Montse Pifarré, que comenta la situació covid a la ciutat de Lleida i les mesures que es prenenen, amb els cribratges massius per a joves previstos pels dijous de juliol, aixi com la proposta del toc de queda per municipis. Torna aquest any el festival d'arts escèniques Esbaiola't a Esterri d'Àneu, ens ho comenta un dels directors artístics del certamen, Carles Pijuan. Remeis naturals amb Albert Rami, propostes literàries amb la Marta Planes i repàs d'agenda cultural.