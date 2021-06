PROGRAMA D'ONDA CERO LLEIDA AMB NÚRIA MORA

La Ciutat Lleida 10/06/21

Podcast complet del programa La Ciutat Lleida, amb Núria Mora. Actualitat de Lleida i comarques. Les claus del pla de la Paeria per situar l'any 2030 Lleida com un referent de tecnologia al servei de l'agroalimentació i l'economia verda. Entrevista amb Xavier Quinquillà, director general de la Fundació Orfeó Lleidatà, que ens parla dels tallers de musicoteràpia que ofereixen per als professionals de l'àmbit hospitalari. Novetats en sèries, programes i cinema amb Miki de Santiago i repàs a l'agenda cultural.