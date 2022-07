LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

El cafè de primera hora del matí: ritual o necessitat?

Als Petits plaers de La Ciutat Lleida d'aquesta setmana parlem amb la dietista integrativa Marta Romera que avui ens parla del que per a molts és considerat un petit gran plaer: el cafè de primera hora del matí. És necessari prendre'l o és un ritual? Segons les hores del dia el nostre cos ja funciona sol per activar-se sense necessitat de la cafeïna, però si no voleu perdre l'hàbit del cafè, hi ha diverses alternatives.