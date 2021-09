LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Bòsnia i Herzegovina, un viatge al cor dels Balcans

Reprenem les rutes i els viatges i aquesta temporada a La Ciutat Lleida obrim una finestra que ens porta directament al cor dels Balcans, a Bòsnia i Herzegovina, on les cicatrius de la guerra dels anys 90 encara hi és present. Ens hi acompanya en Joan Ramon Zaballos, professor d'alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida.