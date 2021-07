LA CIUTAT LLEIDA, AMB NÚRIA MORA

Argentina, de Bariloche a la Patagònia passant per Buenos Aires

Seguim viatjant a La Ciutat Lleida i avui ho fem per obrir una finestra al món amb Joan Ramon Zaballos, que ens porta directament fins a Argentina, un país que dividim en tres grans àmbits, passant per Buenos Aires, la capital i recorrent la zona de Bariloche, coneguda per la pràctica de l'esquí i passant per la Patagònia amb l'espectacle natural dels seus paisatges.