A les eleccions del 26J, pensa votar el mateix?

El proper diumenge 26 de juny estem convocats a unes noves eleccions generals després del fracàs dels partits per posar-se d'acord per la investidura d'un president del govern espanyol d'entre els candidats sorgits de les urnes el passat 20 de desembre del 2015.

Per primera vegada en la història de la democràcia espanyola, es repetiran unes eleccions que tindran un cost de 130 milions d'euros per les arques públiques, malgrat el compromís dels partits per reduir les despeses electorals. Sis mesos després, les enquestes no pronostiquen grans canvis en els resultats i els partits es tornen a presentar amb els mateixos programes i caps de llista. Durant els quinze dies de campanya els candidats recorreran pobles, platós de TV i estudis de ràdio per convèncer als electors. I els ciutadans? Què faran? Tornaran a votar el mateix? O canviaran el sentit del seu vot?