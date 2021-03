El cas va ser denunciar per l'ACR

La justícia considera il·legal la privatització de la ràdio municipal de Girona

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona ha acreditat que l'ajuntament de Girona cedia il·legalment a una productora externa la gestió completa de l'emissora municipal de la ciutat per un import superior als 316 mil euros. Segons la sentència, l'empresa adjudicatària, Montcau Produccions, assumia no només l'elaboració de la programació i el seu contingut sinó que també facilitava els mitjans personals i tècnics necessaris per prestar el servei i s'encarregava de la gestió de la publicitat i els patrocinis dels programes. Va ser l'Associació Catalana de Ràdio (ACR) qui va denunciar la situació al 2016, quan el consistori era governat per Carles Puigdemont. Aquesta és la tercera sentència guanyada per l’ACR i que confirma que no es pot cedir l’explotació d’una freqüència municipal.

