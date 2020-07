Catalunya suma prop de 80 mil infectats per la covid19, 1.300 casos més

A Catalunya, Salut ha registrat 79.595 casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, són 1.293 més que el balanç anterior. Si tenim en compte només els confirmats per prova PCR, cal sumar 762 nous positius. Gairebé el 40% són de l'Hospitalet, la comarca del Segrià, on ja s'apliquen restriccions, i de Barcelona, que ha tornat als nivells del mes del maig. El departament de Salut està negociant el consistori les mesures que cal aplicar per contenir els brots però la consellera Alba Vergés és partidària d'actuar ja.

Vergés diu que "és preferible actuar abans que hi hagi més augments". Salut no vol que passi com al Segrià, on el coordinador de la unitat de seguiment de la covid19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha reconegut que "potser" és va fer tard. Ara la prioritat, a més de contenir els brots, és ser més àgils en la detecció dels positius, el seu aïllament i el seguiment dels seus contactes. Per això, Salut incorporarà 500 "rastrejadors" més al sistema d'atenció primària. Hi ha 120 persones fent el seguiment telefònic dels contactes però la xifra es pot ampliar els 900. És un "sistema escalable", assegura la consellera, que confia en poder evitar una segona onada generalitzada del coronavirus a Catalunya.