CIUTAT SOLIDÀRIA

Units pel bàsquet

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Al 'Ciutat Solidària' d'avui hem conegut l'associació 'Units pel bàsquet', que va néixer fa dos anys com a projecte universitari en el grau de Gestió Esportiva i ha acabat convertint-se en una entitat solidària. Aquesta associació promou la inclusió social i la igualtat d’oportunitats mitjançant la pràctica de l’esport, especialment el bàsquet. Una entitat que vol fomentar la participació i la integració de persones amb Funcionament Intel·lectual Límit i Discapacitat Intel·lectual Lleu en activitats esportives i comunitàries. També col·labora amb altres entitats per promoure la inclusió social i l’esport inclusiu, estimula la cooperació entre diversos col·lectius i organitza esdeveniments esportius inclusius. Hem conegut més de prop 'Units pel bàsquet' de la mà del seu president, Aleix Brusel.

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