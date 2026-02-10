Tastadors de fruita: Els 'sommeliers' del camp

Si en el món dels vins és ben coneguda i valorada la figura del ‘sommelier’, és a dir aquella persona que s’encarrega de tastar els vins i que fins i tot és capaç d’endevinar la varietat, la procedència i en els casos més espectaculars l’anyada a la que pertany una o una altra ampolla, al món de la fruita també hi trobem una professió que té totes les similituds amb els catadors de vi. I és que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) compta amb un equip de persones que es dediquen a fer tastos de fruita a cegues per avaluar paràmetres com la dolçor, la fermesa o bé si els fruits són prou crocants. Uns tastos que s’organitzen de manera periòdica al Fruitcentre que té l’IRTA a Lleida, on s’analitza el gust que tenen els fruits que produeixen plantacions experimentals, saber si agradaran o no als consumidors o per descobrir tècniques de conservació que mantinguin la fruita com si s’hagués acabat de collir. Avui a la Ciutat hem descobert com és aquesta professió i quina funció fa de la mà de la Gemma Echeverria, investigadora de l’IRTA i formadora de catadors, i de la Paula Regany, una de les moltes tastadores de fruita de l'IRTA.