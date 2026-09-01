Avui hem inaugurat una nova temporada del 'Ciutat Solidaria' coneixent l'associació 'Sueños Refugiados', entitat fundada el 2020 que fa una gran tasca d’inserció a tots els nivells de persones migrants i demandants d’asil que arriben a Catalunya i necessiten suport en el seu procés d’integració i adaptació a una nova societat. L’associació desenvolupa projectes culturals i artístics orientats a la solidaritat, la cooperació i l’educació, posant en valor el patrimoni personal i col·lectiu de persones procedents d’altres països. Paral·lelament, treballa per sensibilitzar la nostra societat sobre la realitat politicoadministrativa i social d’aquest col·lectiu. Hem conegut de prop 'Sueños Refugiados' de la mà del seu co-fundador i secretari, Osama El Ghryani.