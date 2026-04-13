La nova (i temporal) realitat dels floristes de La Rambla

Avui ens hem desplaçat a la Plaça Catalunya, on des de fa unes setmanes s'han traslladat els floristes de la Rambla. La nova ubicació és al triangle que formen els carrers Pelai, Bergara i la mateixa Plaça Catalunya, i allà s'hi estaràn durant un any, termini en el que està previst que s'acabin les obres a la Rambla fins que finalment puguin tornar 'a casa'. Sobre com han viscut aquest trasllat, què esperem d'aquest any i com encaren un sant Jordi diferent n'hem parlat amb un d'aquests floristes, el Jose Moya, de la parada 'Moya Shop'.