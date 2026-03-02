'Gaudí: El taller del diví': L'experiència que ens trasllada als darrers dies del geni

Aquest any es celebra l’any Gaudí per commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte català més universal, Antoni Gaudí. Barcelona està sent l’epicentre amb un seguit d’activitats al llarg de l’any per homenatjar-lo, per exemple les diverses cases de Gaudí han organitzat activitats especials però també hi haurà d’altres esdeveniments com exposicions i un congrés internacional. Avui hem volgut conèixer una d’aquestes activitats, una experiència immersiva que es fa a un lloc tant especial com és la Catedral de Barcelona. Sota el títol ‘Gaudí, l’Atelier du divin’ (Gaudí, el taller del diví) aquesta experiència de realitat virtual creada per l’empresa francesa GEDEON i produïda per Landscapes, Stromboli i la Catedral de Barcelona, ens porta al taller de Gaudí on ell mateix explica, des de la perspectiva dels seus darrers dies de vida, el procés creatiu, els detalls i el significat de les seves obres més emblemàtiques.
El nostre company Gerard Sanz ha pogut gaudir d'aquesta experiència i ens l'ha explicat acompanyat del Marc Gomariz, director de Landscapes, l'estudi artístic que s'ha encarregat de portar l'obra a Barcelona.