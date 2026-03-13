El conflicte a l'Orient Mitjà frena les reserves d’estiu però no atura la Setmana Santa dels catalans

El sector turístic català viu un moment de contrastos. Tot i la inestabilitat a l'Orient Mitjà, les ganes de viatjar dels catalans per aquesta Setmana Santa es mantenen fermes, segons ha explicat Jordi Vinyoles, vicepresident de l'associació ACAVE (Agències de Viatges Especialitzades). Tot i que s'han registrat anul·lacions puntuals cap al Golf Pèrsic, la majoria de viatgers han optat per reubicar les seves destinacions o buscar alternatives per evitar l'espai aeri afectat.
L’"autopista" cap a Àsia, afectada
Un dels punts més crítics és la mobilitat. Per la zona en conflicte hi passa el 35% del trànsit aeri que connecta Europa amb Àsia. Vinyoles ha descrit aquesta ruta com la "gran autopista de l'espai", i ha explicat que, tot i que els vols han de canviar d'itinerari per no sobrevolar el Golf Pèrsic, "els destins estan oberts arreu del món" i la normalitat és la tònica general un cop s'arriba a la destinació final.
Egipte resisteix com a destí preferit
Dades sorprenents emergeixen del comportament dels viatgers per aquestes vacances de primavera. Malgrat la proximitat al mapa, Egipte continua sent una de les destinacions estrella. Segons l'expert, els viatges al país dels faraons s'estan fent amb total normalitat i sense incidències per als turistes. A més de la proximitat, les famílies catalanes segueixen apostant per turisme d'interior i natura, capitals europees i viatges a mitja distància com el Marroc.
El "factor pausa" de cara a l'estiu
Si bé la Setmana Santa està pràcticament salvada, les agències noten que el ritme de contractació per a l'estiu s'ha refredat aquest mes de març. "La gent ha posposat la decisió per estar més ben informada", reconeix Vinyoles. Després del boom de viatges post-pandèmia, els mesos de gener i febrer van ser molt positius, però la incertesa actual ha fet que molts clients posin el "fre de mà" a l'espera de veure com evolucionen els esdeveniments internacionals.
La seguretat de l'agència davant la incertesa
Davant d'aquest escenari, ACAVE recorda la importància de contractar viatges combinats. "Avui dia, treure un bitllet d'avió és fàcil, però ajudar-te en una situació de crisi és on el paper de l'agència és vital", afirma el vicepresident. La legislació europea protegeix els viatgers amb assegurances i el dret al reemborsament total o la repatriació en cas d'imprevistos greus, un valor afegit que està guanyant pes en un món cada cop més impredictible.