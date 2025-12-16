Ciutat Solidaria: Sport2Live

Sport2Live és una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb trastorns de salut mental, addiccions o en situació de vulnerabilitat a través de programes innovadors d’exercici físic, promovent un benestar integral i transformador. A 'La Ciutat' hem conegut Sport2Live a través del seu president i cofundador, Eduardo Torras, qui, a banda d'explicar-nos els programes amb els que ajuden aquests col·lectius, ens ha explicat també la colpidora història que hi ha al darrere de l'origen de l'entitat.