CIUTAT SOLIDARIA

Ciutat Solidaria: Sport2Live

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Sport2Live és una entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de persones amb trastorns de salut mental, addiccions o en situació de vulnerabilitat a través de programes innovadors d’exercici físic, promovent un benestar integral i transformador. A 'La Ciutat' hem conegut Sport2Live a través del seu president i cofundador, Eduardo Torras, qui, a banda d'explicar-nos els programes amb els que ajuden aquests col·lectius, ens ha explicat també la colpidora història que hi ha al darrere de l'origen de l'entitat.

