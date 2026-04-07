Ciutat Solidària: Prollema

Al 'Ciutat Solidària' d'avui hem parlat amb un vell conegut: Prollema, que va participar a la primera edició l'any 2013. Aquesta entitat treballa per prevenir l’exclusió social de joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d’edat sense cobertura d’habitatge, amb dificultats d’accés a la formació, incertesa administrativa i manca d’ingressos regulars. Ho fa a través d'un programa de formació en el que es produeix un intercanvi cultural molt ric: Ells ensenyen la seva llengua d'origen però també aprenen la llengua catalana. A més, l'entitat compta amb l'espai Asid, un espai en el que els joves que passen una situació més complicada poden residir mentre duren aquests cursos. 13 anys després de la seva participació, el seu president, el David Garcia, ens ha explicat com ha evolucionat l'entitat. A més, ha vingut acompanyat de tres joves usuaris del programa, l'Amadou, el Kanz i el Khalifa, que ens han explicat en primera persona el que els aporta Prollema.