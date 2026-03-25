CIUTAT SOLIDÀRIA - CONSORCI ZONA FRANCA BARCELONA

Ciutat Solidària: Narinan

A la secció 'Ciutat Solidaria' donem veu a associacions, fundacions o entitats amb finalitats solidaries i coneixem el seu origen i la tasca que fan. És una secció en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Gerard Sanz

Barcelona |

Al 'Ciutat Solidària' d'avui hem conegut l'associació Narinan. Des del 2016 aquesta associació ofereix classes de reforç escolar en català per a infants de 6 a 12 anys, és a dir en l'etapa d'educació primària. Ho fa amb sessions setmanals que imparteixen voluntaris de l'associació que prèviament han rebut una formació que els permet ajudar aquests joves. També ofereixen sessions de logopèdia i, a banda de la part més lectiva, tambó organitzen activitats socioeducatives com teatre o música, en una col·laboració molt especial amb l'associació Xamfrà. Hem conegut Narinan de la mà de la seva directora, Eulàlia Comas.

