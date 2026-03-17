Ciutat Solidària: Héroes sin capa

L'associació 'Héroes sin capa' neix en temps de pandèmia a partir d'un grup de pares amb fills amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i es dedica a donar suport i eines a persones amb aquesta condició per ajudar a desenvolupar la seva vida amb garanties i qualitat. D'entre les seves tasques destaquen la organització d'activitats de lleure com per exemple activitat esportiva, teatre o excursions així com formació en llenguatge de signes o en llengua anglesa i teràpia assistida amb gossos. D'aquestes i d'altres activitats, del funcionament de l'associació i de la realitat que segueixen havent de viure les persones amb TEA n'hem pogut parlar amb la seva presidenta, Mari Carmen Molina.