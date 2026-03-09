A Barcelona hi ha la primera escola de pizza d'Espanya

La gastronomia italiana és, sens dubte, de les millor valorades arreu del món, i aquí el seu plat més representatiu és la pizza, amb el permís de la pasta. Un plat que ha triomfat tant arreu del món que avui dia està totalment internacionalitzat. No hi ha país on, d’alguna o altra manera, es faci pizza, de fet a la llista de millors pizzeries del món hi ha pizzeries dels Estats Units, Brasil, Anglaterra, Japó, Espanya i, per suposat, Itàlia. En el cas d’Espanya cada any hi ha algún establiment entre el top 10 d’aquesta llista, ja sigui la madrilenya Baldoria, que aquest any ocupa el vuitè lloc, com anteriorment hi ha estat les barcelonines Sartoria Panatieri o La Balmesina. Aquest fet confirma que a Espanya es fa bona pizza, i el que està clar és que és un plat que aquí agrada i molt. I una prova de la cultura pizzera que hi ha a Espanya és que recentment ha obert una escola de pizzaiolos aquí a Barcelona, concretament al barri del Poblenou (carrer Bilbao 58). Es tracta de Pizza Makers i és la primera escola presencial de pizza que hi ha en tot l’estat. Ofereix cursos de 35 hores tant per a persones a títol personal com per a emprenedors i també fan 'teambuildings' . Per conèixer com és i què s’hi fa a Pizza Makers hem pogut parlar amb un dels seus fundadors, l’Antonio Palazzolo.