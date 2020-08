Entra en vigor la prohibició de fumar a Catalunya

No està permès fumar a la via pública si no es pot respectar la distància mínima interpersonal

A partir d'aquest dimarts ja no es pot fumar a la via pública o en espais a l’aire lliure a tot Catalunya si no es pot respectar una distància mínima interpersonal de com a mínim dos metres. Això inclou cigarretes però també qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac com pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest dimarts a la matinada la normativa que desenvolupa l’ordre del Ministeri de Sanitat acordada per totes les comunitats autònomes i el govern central. El decret publicat pel DOGC també reafirma les limitacions de reunions a un màxim de 10 persones, la separació de metre i mig entre taules en bars i restaurants i l’obligatorietat de tancar locals a la 1 de la matinada.

Paral•lelament a aquesta normativa, el que es busca a Catalunya es tallar la cadena de contagis amb testos massius. De fet, al llarg de la pandèmia s’han fet més d’un milió de testos PCR, gairebé 60mil en la última setmana. Els darrers, al barri del Besòs-Maresme de Barcelona, que les darreres setmanes ha tingut una major incidència de coronavirus. En aquest barri es van fer 567 proves PCR ahir i se’n faran fins demà dimecres a les 7 del vespre.

La Generalitat ha explicat que també es farà un cribratge al poble de Benifallet, al Baix Ebre, perquè en els últims dies han passat de no tenir cap cas de coronavirus a detectar 11 positius i 57 sospitosos.