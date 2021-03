La restauració critica que la nova reobertura del govern es queda curta

En una entrevista al programa “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Rafa Oliver reconeix que poder obrir de 7:30h a 17:00h de forma ininterrompuda és “un pas que es queda curt, ja que als restaurants no els afecta per res però, en canvi, bars i cafeteries podran respirar”.

En aquest sentit, Oliver no creu que la mesura tingui cap efecte en els expedients de regulació temporal: “Es notarà poc, potser alguns dels treballador de les cafeteries que estava en ERTO podrà fer més hores, la situació és difícil”

En contra del confinament comarcal

El dirigent de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona considera que seria clau aixecar el confinament comarcal, ja que, sobretot, als nuclis petits de possibles clients, com Falset, les Terres de l’Ebre o les muntanyes de Prades, “esperen l’arribada dels visitants per poder omplir”. Oliver s’ha mostrat partidari d’aplicar una mica més de “microconfinament” allà on es demostri que hi ha poc impacte de la covid19.

Sobre el fet que el Palau Sant Jordi acollirà el 27 de març un concert per a 5.000 persones que es faran prèviament un test d'antigen, Oliver ha reconegut que “no s’entén gaire” perquè la restauració ha demostrat que és segura i”pot ser una part de la solució” per frenar la pandèmia.