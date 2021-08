NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 31/08/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Torn per les sèries amb Òscar González avui tres propostes de mini sèries de sis episodis cada una: "The White Lotus", "Schmigadoon!" i "La directora" Tertulia influencer amb Maria José Cayuela, David Morales i Sònia Martínez sobre les xarxes socials i un estudi que determina que la seva intenció és portar a l'addicció i la tristesa dels seus usuaris. Edu Pascual ens porta el més viral de la xarxa avui amb situacions "ridícules". Entrevistem Pilarin Bayés, il·lustradora, que publica "1000 motius per viure"