Lideratges, el metavers, un univers paral.lel amb milers d’oportunitats

Al 27è programa de la 2a temporada, comencem amb l’espai d’actualitat on parlem amb Armando Fombella, director del projecte Haramain de RENFE per formar 30 dones d’Arabia Saudita per ser maquinistes.

A la tertúlia parlarem sobre el metavers, un univers paral.lel amb milers d’oportunitats amb Paul Fleming, President i Fundador de Barcelona Virtual, Edgar Griñant, Chief Innovation Officer de Barcelona Virtual. i Montse Guàrdia, cofundadora y CEO de Big Onion, Cofundadora de Alastria Asociación Blockchain i Fundación ELLIS Alicante.

A la secció Corresponsabilitat parlarem amb Marta Macias, Directora Executiva de COOP4EQUALITY i acabarem amb la secció Finances i Creixement Econòmic amb Carmen Urraca, Directora de Fons Europeus a Banc Sabadell