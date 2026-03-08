GENTE VIAJERA CATALUNYA

Seguretat a la muntanya a Catalunya: consells pràctics i formació per gaudir del senderisme sense riscos

L’afició pel senderisme a Catalunya i les activitats de muntanya no para de créixer. Cada cop més persones s’animen a fer excursions, rutes de cap de setmana o activitats com raquetes de neu, bicicleta de muntanya o sortides familiars. Però aquest augment també fa imprescindible reforçar la seguretat a la muntanya, la planificació i la formació bàsica per evitar accidents, pèrdues o situacions de risc.

En aquest context, entitats com el Centre Excursionista de Catalunya (CEC) tenen un paper fonamental en la promoció d’una cultura de muntanya responsable, combinant formació, prevenció i una àmplia oferta d’activitats per a tots els nivells.

Més senderisme a Catalunya, més prevenció i planificació

Les dades de rescats al medi natural mostren que una part molt important de les intervencions d’emergència es produeixen a la muntanya, i un percentatge destacat estan relacionades amb persones que s’han perdut. Moltes d’aquestes situacions es podrien evitar amb una millor planificació i amb l’ús correcte de les eines d’orientació.

Des del CEC es recorda que anar a la muntanya no és només caminar. Cal conèixer el terreny, interpretar la previsió meteorològica, escollir bé el material i adaptar la ruta al nivell físic del grup. L’entitat organitza anualment prop de 500 activitats de diferents modalitats —excursionisme, raquetes de neu, bicicleta o marxa nòrdica— que reuneixen milers de participants i fomenten una pràctica segura i ordenada.

La formació és clau, especialment per a persones que s’inicien en el món de la muntanya. En activitats tècniques o en entorns més exigents, comptar amb un guia professional aporta seguretat, coneixement i capacitat de reacció davant d’imprevistos.

Consells per anar a la muntanya amb seguretat

Abans de sortir, la planificació de la ruta és imprescindible. Cal consultar la previsió meteorològica actualitzada, revisar el desnivell i la durada del recorregut i assegurar-se que és adequat al nivell del grup. Sobreestimar les pròpies capacitats és un dels errors més habituals.

És recomanable informar algú de l’itinerari previst i de l’hora aproximada de retorn. En cas d’incident, aquesta informació pot ser determinant.

Pel que fa a l’equipament, no pot faltar un bon calçat de muntanya amb sola adherent, roba adequada a l’època de l’any, protecció solar, aigua suficient i algun aliment energètic. Encara que la sortida sigui curta, la prudència és essencial.

Les aplicacions mòbils i els dispositius GPS són eines útils, però no infal·libles. Cal portar el mòbil amb bateria suficient o una bateria externa i evitar improvisar dreceres fora dels camins senyalitzats. Moltes pèrdues es produeixen per abandonar el sender marcat.

Sortir en grup redueix riscos. És important mantenir un ritme adaptat a la persona més lenta, fer parades per hidratar-se i no separar-se innecessàriament. En activitats amb més nivell de dificultat —alta muntanya, terreny nevat o vies equipades— la recomanació és clara: millor amb guia.

Excursionisme familiar i valors de muntanya

L’excursionisme familiar també ha crescut de manera notable. Introduir els infants a la muntanya des de petits fomenta l’activitat física saludable i el respecte pel medi natural. Les activitats organitzades permeten compartir experiències amb altres famílies i crear xarxa social al voltant d’uns interessos comuns.

La muntanya és molt més que esport: és un espai d’aprenentatge on es transmeten valors com el companyerisme, la responsabilitat i la consciència ambiental.

Muntanya i sostenibilitat: una responsabilitat compartida

La seguretat a la muntanya a Catalunya també implica respecte pel territori. Cal complir les normatives dels espais naturals protegits, evitar la massificació de zones sensibles i no deixar cap residu.

Sempre que sigui possible, és recomanable compartir vehicle, utilitzar transport col·lectiu o accedir amb transport públic als punts d’inici de les rutes. Reduir l’impacte ambiental forma part d’una pràctica excursionista responsable.

El Centre Excursionista de Catalunya (CEC) reforça el seu paper com a referent de l’excursionisme, la formació en muntanya i la seguretat al medi natural. En una entrevista al programa Gente Viajera Catalunya amb Carles Lamelo, Adrià Campo, director de l’Escola de Muntanya, i Marcel Blanes, director tècnic de l’entitat, han detallat la tasca que desenvolupa el CEC per fomentar una pràctica responsable, sostenible i oberta a tots els públics.

